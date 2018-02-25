Экспедицию "От Балтики до Арктики" встретили гигантской шаньгой

Новости

Toyota и Hyundai отзовут 110 тысяч автомобилей 03:59
В пропаже итальянцев в Мексике виновата полиция 03:45
В США двое подростков угрожали напасть на школы 02:57
Теракт в Йемене унес жизни пяти человек 02:23
В результате ДТП с участием автобуса в Турции пострадали 23 человека 01:55
В Сирии предотвращен взрыв автомобиля смертником 01:28
В Москве перекроют часть Бульварного кольца 00:34
Россия - Германия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады 00:02
Российские дипломаты ответили на статью Джонсона о Крыме 24.02.2018
Стала известна личность угнавшего машину на ОИ пьяного атлета 24.02.2018
Постпред РФ потребовал от США прекратить угрозы в адрес Сирии 24.02.2018
Движение на Большой кольцевой линии метро откроют в понедельник 24.02.2018
В Ростовской области два человека погибли в ДТП 24.02.2018
Минобороны: Боевики в Сирии провоцируют правительственные войска 24.02.2018
Совбез ООН принял резолюцию об установлении перемирия в Сирии 24.02.2018
Фото: В небе над Петербургом появились световые столбы 24.02.2018
Тела трех мужчин обнаружили в кабине фуры в Подмосковье 24.02.2018
Сорокалетний начинающий актер Рома Зверь разделся в своем новом клипе 24.02.2018
В Москве прошел пожарно-спасательный флешмоб 24.02.2018
Хачанов вышел в финал турнира ATP в Марселе 24.02.2018
Дипломаты РФ рассказали о задержании в Тунисе судна из Новороссийска 24.02.2018
СМИ: Беспорядки в Бильбао устроили не фанаты "Спартака" 24.02.2018
Главы МИД России и Швеции по телефону обсудили урегулирование в Сирии 24.02.2018
Украина запросила у Нидерландов образец голоса Саакашвили 24.02.2018
Фильм "Довлатов" и новая лента Бекмамбетова награждены на Берлинале 24.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
25.02.2018 01:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедицию "От Балтики до Арктики" встретили гигантской шаньгой

Текст: Вера Черенева
Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" добралась до географического центра Республики Коми - города Сосногорска. В местном дворце культуры путешественников встретили национальными песнями и 80-килограммовой шаньгой.
Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Фото: Фото предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК

Традиция печь гигантские шаньги появилась в Сосногорске десять лет назад, когда здесь начали проводить национально-культурный фестиваль "Сосногорье". Организаторы решили испечь пирог, которым можно угостить всех гостей. Местный хлебозавод взялся за сложный заказ и получилась шаньга диаметром полтора метра.

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Экспедиция "От Балтики до Арктики" открыла фестиваль тарантасов

Фестиваль с каждым годом становился все более масштабным, а вместе с ним росли и размеры пирога, и теперь для его транспортировки приходится даже перекрывать дороги. Так, в прошлом году зрители в один присест съели шаньгу диаметром 4,5 метра и весом почти 250 килограммов. Сейчас сосногорцы подали заявку на включение гигантских шанег в Книгу рекордов России.

Для встречи участников экспедиции "От Балтики до Арктики" в Сосногорске испекли пирог весом больше 80 килограммов. Повара работали всю ночь, одной только картошки потребовалось почти полцентнера.

В Сосногорске шаньги традиционно пекут из пшеничной муки, тесто делают дрожжевое. Используется только один вид начинки - картофель. А, к примеру, в селе Ыб, хозяйки готовят шаньги из ржаной или ячневой муки и самая популярная начинка там - каша. Но во всех районах Коми к шаньгам относятся по-особому, ведь они считаются символом солнца.

Сосногорск - город молодой. Он основан в 1955 году. Здесь нет исторической застройки, да и с достопримечательностями здесь до последнего времени была напряженка. Несколько лет назад местные жители взяли ситуацию в свои руки и стали сами преображать городскую среду. Так, кузнец Михаил Сосин создал несколько знаковых для Сосногорска арт-объектов.

Фото: Информационное агентство БНК
Экспедиция "От Балтики до Арктики" нашла кратчайший топоним на Севере

Именно Михаил сделал скульптуру токующего глухаря, сейчас этот арт-объект считается символом города. Горожане успели полюбить памятник, в Сосногорске даже появилась примета, что если забросить в клюв глухаря монетки, то семью непременно ждет счастье. Еще Михаил с сыновьями выковали дерево любви и нежности. Этот арт-объект стоит в семейном парке "Югыд Лун". Ствол умельцы сделали из 14 тысяч железных колец. На ветвях дерева новобрачные вешают металлические сердечки со своими именами. А когда в семьях появляются дети, на ветви прикрепляют железные яблоки. Еще одна металлическая достопримечательность от Сосиных - это фонтан в виде сосновой шишки.

В мастерскую к умельцам охотно забегает местная ребятня. Михаил рассказывает мальчишкам и их родителям об основах кузнечного дела.

Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" тоже смогли попробовать себя в роли кузнецов и методом штамповки выковали монетки на счастье.

Не могли не зайти участники экспедиции и на Сосногорскую швейную фабрику. Именно здесь путешественникам пошили утепленные куртки. Пока они выдерживают испытания холодом, но основные морозы еще впереди. В Нарьян-Маре - конечной точке путешествия, температура воздуха опустилась ниже 40 градусов.

Кстати, у экспедиции "От Балтики до Арктики" уже появились свои традиции. Так, в Сосногорске в почетные участники автопрбега торжественно приняли главу администрации Сосногорского района Виктора Шомесова и вручили шапку и шарф с традиционными коми оберегами.

Справка "РГ"

Экспедиция "От Балтики до Арктики", организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Автоколонна выехала из Петербурга 19 февраля, прошла через Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области. 22 февраля путешественники приехали в Коми. Автоэкспедиция уже успела побывать в Визинге, Сыктывкаре и селе Ыб.

Главное сегодня

Владимир Путин внес в Госдуму поправки к закону о РАН
Лыжники Большунов и Ларьков выиграли "серебро" и "бронзу" в марафоне
Украина запросила у Нидерландов образец голоса Саакашвили
Дипломаты РФ рассказали о задержании в Тунисе судна из Новороссийска
Пушков прокомментировал драку ведущего НТВ с украинским политологом