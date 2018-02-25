Экспедицию "От Балтики до Арктики" встретили гигантской шаньгой

Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" добралась до географического центра Республики Коми - города Сосногорска. В местном дворце культуры путешественников встретили национальными песнями и 80-килограммовой шаньгой.

Традиция печь гигантские шаньги появилась в Сосногорске десять лет назад, когда здесь начали проводить национально-культурный фестиваль "Сосногорье". Организаторы решили испечь пирог, которым можно угостить всех гостей. Местный хлебозавод взялся за сложный заказ и получилась шаньга диаметром полтора метра.

Фестиваль с каждым годом становился все более масштабным, а вместе с ним росли и размеры пирога, и теперь для его транспортировки приходится даже перекрывать дороги. Так, в прошлом году зрители в один присест съели шаньгу диаметром 4,5 метра и весом почти 250 килограммов. Сейчас сосногорцы подали заявку на включение гигантских шанег в Книгу рекордов России.

Для встречи участников экспедиции "От Балтики до Арктики" в Сосногорске испекли пирог весом больше 80 килограммов. Повара работали всю ночь, одной только картошки потребовалось почти полцентнера.

В Сосногорске шаньги традиционно пекут из пшеничной муки, тесто делают дрожжевое. Используется только один вид начинки - картофель. А, к примеру, в селе Ыб, хозяйки готовят шаньги из ржаной или ячневой муки и самая популярная начинка там - каша. Но во всех районах Коми к шаньгам относятся по-особому, ведь они считаются символом солнца.

Сосногорск - город молодой. Он основан в 1955 году. Здесь нет исторической застройки, да и с достопримечательностями здесь до последнего времени была напряженка. Несколько лет назад местные жители взяли ситуацию в свои руки и стали сами преображать городскую среду. Так, кузнец Михаил Сосин создал несколько знаковых для Сосногорска арт-объектов.

Именно Михаил сделал скульптуру токующего глухаря, сейчас этот арт-объект считается символом города. Горожане успели полюбить памятник, в Сосногорске даже появилась примета, что если забросить в клюв глухаря монетки, то семью непременно ждет счастье. Еще Михаил с сыновьями выковали дерево любви и нежности. Этот арт-объект стоит в семейном парке "Югыд Лун". Ствол умельцы сделали из 14 тысяч железных колец. На ветвях дерева новобрачные вешают металлические сердечки со своими именами. А когда в семьях появляются дети, на ветви прикрепляют железные яблоки. Еще одна металлическая достопримечательность от Сосиных - это фонтан в виде сосновой шишки.

В мастерскую к умельцам охотно забегает местная ребятня. Михаил рассказывает мальчишкам и их родителям об основах кузнечного дела.

Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" тоже смогли попробовать себя в роли кузнецов и методом штамповки выковали монетки на счастье.

Не могли не зайти участники экспедиции и на Сосногорскую швейную фабрику. Именно здесь путешественникам пошили утепленные куртки. Пока они выдерживают испытания холодом, но основные морозы еще впереди. В Нарьян-Маре - конечной точке путешествия, температура воздуха опустилась ниже 40 градусов.

Кстати, у экспедиции "От Балтики до Арктики" уже появились свои традиции. Так, в Сосногорске в почетные участники автопрбега торжественно приняли главу администрации Сосногорского района Виктора Шомесова и вручили шапку и шарф с традиционными коми оберегами.

Справка "РГ"

Экспедиция "От Балтики до Арктики", организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Автоколонна выехала из Петербурга 19 февраля, прошла через Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области. 22 февраля путешественники приехали в Коми. Автоэкспедиция уже успела побывать в Визинге, Сыктывкаре и селе Ыб.