Нахимовцам показали фильм "Первые"

В Нахимовском военно-морском училище состоялся предпремьерный показ художественного фильма "Первые".

Продюсер картины Юрий Обухов, генеральный директор "КАРО Продакшн", рассказал зрителям:

- Мы здесь не случайно. Герои нашей картины Семён Челюскин и Василий Прончищев заканчивали Навигацкую школу, основанную для подготовки морских кадров по указу Петра Первого, куда он сам отбирал воспитанников. Люди, служившие России, которые отправились в Великую Северную экспедицию. Наверное, вам известно про знаменитого русского исследователя, мореплавателя Семёна Челюскина, про мыс Челюскина. А рядом - бухта Марии Прончищевой, также героини нашей картины. Если вы окажетесь на море Лаптевых, на Таймыре, вспомните наш фильм. Мы хотели написать в титрах: "Основано на реальных событиях", но потом решили не делать этого, все-таки есть в нашем кино и художественный вымысел.

Для съемок мы построили настоящее парусно-гребное судно, копию дубель-шлюпки "Якуцкъ". На таком судне в 1735 году экспедиция под командованием Василия Прончищева вместе со штурманом Семёном Челюскиным отправилась на Север, где была открыта самая северная материковая точка Евразии, Азии и России, названная мысом Челюскина.

Картина называется "Первые", и вы - наши первые зрители. Накануне Дня России фильм выйдет на экраны.

Вчерашние ученики Навигацкой школы, гардемарины, уже офицеры российской армии и флота, отправляются найти "самый северный мыс России". В рискованной экспедиции Витуса Беринга неожиданно оказывается Мария. Есть в картине и любовная линия. Друзья влюбляются в одну девушку. Кого выберет она?

Фильм носил рабочее название "Созвездие Марии". Снимали его, в том числе в Петербурге и в окрестностях Северной столицы, на Финском заливе. Летом корреспонденты "РГ" побывали на съемочной площадке недалеко от Кронштадта.

Режиссер фильма - Дмитрий Суворов. Семена Челюскина сыграл актер Евгений Ткачук, Василия Прончищева - Наиль Абдрахманов. Роль храброй красавицы Марии, отправившейся в экспедицию на Север, досталась Алине Ланиной. В роли Петра I - Александр Дьяченко, Беринг - Валерий Баринов. Господина Форверсона, начальника морского училища, сыграл Сергей Рост.

Кстати

Юрий Обухов сообщил нахимовцам, что кинокомпания "КАРО Продакшн" работает сейчас над сценарием фильма "Нахимовцы, или Честь имею". В съемках будут задействованы воспитанники Нахимовского училища.