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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Возьмут под стражу

В Вологодской области планируют создать новое учреждение для охраны порядка
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7504 (41)
В текущем году на Вологодчине может появиться своя "Муниципальная стража". Главная цель проекта - помощь полиции в охране общественного порядка.

Единственное подобное подразделение в Российской Федерации действует в Белгороде. Его опыт и намерены использовать в Вологодской области. Вообще "Муниципальная стража" чем-то напоминает народных дружинников, хорошо знакомых многим жителям России с советских времен. Напомним, тогда обычные граждане после трудового дня помогали милиции в наведении общественного порядка. Денег за это не получали - только дополнительные дни к отпуску и льготный проезд в общественном транспорте.

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Разница современных дружинников - в статусе, это официальная работа. При местных органах власти будут созданы казенные учреждения с тем самым названием "Муниципальная стража". Это некоммерческие организации, работники которых будут вместе с полицией обеспечивать безопасность населения и поддерживать общественный порядок. Ожидается, что "Муниципальная стража" возьмет на себя и охрану организаций и учреждений. А это значит, что деньги пойдут в муниципальные бюджеты, а не многочисленным частным охранным предприятиям, которые этим занимаются сегодня.

Сотрудникам "стражи" вручат удостоверения и нагрудные жетоны с личными номерами, индивидуальные средства защиты, рации, настроенные на волну правоохранителей, а также форму, которая должна отличаться от одежды военнослужащих и полицейских. В "Муниципальную стражу" наберут граждан, которые отслужили в армии, не имели административных правонарушений и судимостей и, возможно, ранее работали в полиции. Кандидаты пройдут обязательную медицинскую комиссию.

Планируется, что у учреждения будет собственный бюджет, заработную плату установят согласно штатному расписанию. Финансирование стража получит из казны муниципального образования и собственно на его территории будет действовать.

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