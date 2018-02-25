Артист цирка Мстислава Запашного сорвался с высоты в Элисте

Гимнаст Антон Мартынов пострадал во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте, сообщают организаторы гастролей в социальных сетях.

Воздушный акробат находится в реанимации.

"Ночью приехал нейрохирург из Астрахани, после чего врачи провели консилиум, пока приняли решение ждать. Администрация цирка во главе с Мстиславом Запашным держит всю ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Если будет принято такое решение, артиста отправят в Германию для дальнейшего лечения. В больнице постоянно находятся его жена и его брат, для которых выделили отдельную палату.

Жители Калмыкии через социальные сети желают циркачу скорейшего выздоровления.

Гастроли цирка в Элисте начались 2 февраля и завершаются 25-го числа этого месяца.