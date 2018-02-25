На Кубани два человека погибли в ДТП с автобусом

Крупная авария произошла сегодня утром в окрестностях Горячего Ключа - на дороге "Кубанская - Саратовская" столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на закругленном участке дороги, выехал на встречную полосу и столкнутся лоб в лоб с Ford Focus.

В аварии погибли два человека, находившиеся в иномарке - водитель 1950 года рождения и его пассажирка 1947 года рождения. В момент ДТП в автобусе находились четыре человека, они не пострадали.

Сейчас правоохранители устанавливают причины происшествия, назначены автотехническая и медицинская экспертизы.