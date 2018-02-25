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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму в ДТП пострадали пять человек

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Сегодня в Красногвардейском районе в районе села Новоэстония микроавтобус врезался в дерево, в результате чего пострадало пять человек, в том числе двое детей.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Как сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Крыму, водитель транспортного средства не справился с управлением, что привело к столкновению с деревом. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, по данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня на полуострове ожидается сильный северо-восточный ветер 17-22 метров в секунду с осадками в виде снега и мокрого снега.

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