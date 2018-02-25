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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Взяли на службу

В Росгвардии сформировали взвод из кубанских казаков
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7504 (41)
В составе нового подразделения солдаты-срочники, которых направляет на службу Кубанское казачье войско. В перспективе из казаков могут создать отдельный батальон или полк, но подчиняться он будет Росгвардии.

По словам атамана Кубанского казачьего войска (ККВ) Николая Долуды, между Росгвардией и войском заключено соглашение о сотрудничестве, в одном из пунктов которого говорится о формировании отдельного казачьего взвода. В Росгвардии факт существования такого взвода, который по мере увеличения численности может быть преобразован в полк, подтвердили, но назвать его точное место дислокации пока отказались.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Создание первого в стране подобного подразделения совпало с решением об объединении всех 11 казачьих войск во Всероссийское реестровое казачье войско (ВРКВ). Его атаман будет не выборным, а "наказным", то есть назначаться главой государства. Штаб новой структуры расположится в Москве.

- В общей сложности казачьи войска страны насчитывают около 600 тысяч человек. Проживают они на территории 80 регионов России. Это патриотически настроенные люди с активной жизненной позицией, и не использовать их огромнейший потенциал нельзя, - сказал на пресс-конференции, посвященной организации ВРКВ, Николай Долуда.

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