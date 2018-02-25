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Рубрика: Общество

Реки и кусты

Росприроднадзор возьмет под особый контроль новые заповедники и национальные парки
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7504 (41)
Созданные в 2017 и 2018 годах заповедники и национальные парки Росприроднадзор возьмет под особый контроль. Такое поручение дал глава минприроды Сергей Донской на итоговой коллегии ведомства.
В России задумались о создании ресурсосберегающих и малоотходных производств. Фото: REUTERS В России задумались о создании ресурсосберегающих и малоотходных производств. Фото: REUTERS
В России задумались о создании ресурсосберегающих и малоотходных производств. Фото: REUTERS

Речь идет о двух федеральных заповедниках - "Восток Финского залива" в Ленинградской области и "Васюганский" в Новосибирской и Томской областях. А также о четырех нацпарках - "Сенгилеевские горы" в Ульяновской области, "Ладожские шхеры" в Карелии, "Кодар" в Забайкальском крае и "Хибины" в Мурманской области. Отвечать за их состояние Росприроднадзор будет, пока для управления ими не создадут отдельные федеральные бюджетные учреждения. На это уйдет время, а реки Урал, Амур, Селенга, Телецкое, Ладожское и Онежское озера нуждаются в особом водоохранном режиме.

Фото: depositphotos.com
Названы регионы России с лучшей экологией

Министр рассказал, что за Год экологии выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились на 145 тысяч тонн, а объемы сброса загрязненных сточных вод - на 183 миллиона кубометров. "Негативное воздействие отходов производства и потребления уменьшилось на 565 тысяч тонн", - добавил он.

Он напомнил, что в прошлом году стартовал ряд пилотных проектов, направленных на автоматизацию контрольно-надзорной деятельности. "Весной 2018 года должен быть принят законопроект, предусматривающий дистанционный экологический надзор в рамках систем автоматического контроля выбросов", - подчеркнул Сергей Донской.

Руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров рассказал, что ведомство и минкомсвязи заключили с несколькими компаниями соглашения о внедрении на предприятиях экологического контроля с использованием Интернета вещей (Internet of Things, IoT). Источники выбросов оснащены приборами непрерывного контроля, которые позволяют вести онлайн-мониторинг. "Мы апробируем средства измерения объема, массы и концентрации загрязняющих веществ, разработаем алгоритм автоматической передачи информации и выработаем оптимальный механизм по взаимодействию с поднадзорными объектами", - заявил он.

За Год экологии выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух упали на 145 тысяч тонн

Первые результаты такого контроля служба получит уже в марте. Артем Сидоров сообщил, что Росприроднадзор учтет результаты эксперимента с IoT при формировании нормативной базы требований к техническим решениям и методикам проектирования отраслевых систем мониторинга. Кроме того, он выступил за дальнейшую автоматизацию процессов взаимодействия с поднадзорной средой. Правда, говоря об использовании цифровых технологий, рассказал, что ведомство опасается и кибератак. "Мы должны быть к ним готовы, - отметил глава Росприроднадзора. - В этом же году мы разрабатываем нормативы ИТ-безопасности".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Запрет на захоронение отходов увеличит объемы их переработки

Если серьезных нарушений во время проведения онлайн-мониторинга не будет, то инспекторы Росприроднадзора сократят количество проверок бизнеса. А Сергей Донской напомнил о переходе на технологическую систему нормирования, при которой предприятиям высокого экологического риска предоставляется возможность экологических преференций при использовании ими наилучших доступных технологий. Речь о создании ресурсосберегающих и малоотходных производств и технологическом перевооружении предприятий.

В 2017 году крупные предприятия, действующие на территориях особого внимания, заключили более 60 соглашений на 158 миллиардов рублей, предусматривающих реализацию 254 природоохранных мероприятий. А благодаря расширенной ответственности производителей Росприроднадзору удалось собрать более миллиарда рублей экологического сбора. Все эти деньги получили регионы на создание мусороперерабатывающих производств.

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