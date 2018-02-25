Россия вошла в топ-5 стран по запасам золота

По итогам января золотой запас России увеличился на 20 тонн, сообщил Центробанк РФ. Объем его резервов наконец оказался больше, чем у Китая - 1857 тонн против 1843. Теперь, исходя из подсчетов Международного валютного фонда (МВФ), Россия поднялась с шестого на пятое месте в мире по золотому запасу.

Сейчас на первом месте в мире по резервам золота находятся США - 8133 тонны, затем идут Германия - 3374 тонны, Италия - 2452 тонны и Франция - 2436 тонн, следует из данных МВФ. Запасы самого фонда составляют 2814 тонн. Если же смотреть на отношение золота к общим валютным резервам, то доли будут существенно отличаться. Например, у России это почти 18 процентов, у Китая - всего 2,5 процента, у США вовсе 70 процентов, а у Германии - 67. Какой-то установленной нормы по золотым резервам в мире нет, но общепринято мнение, что наличие большого золотого запаса - это хорошо, так как валюта может обесцениться, а металл этому почти не подвержен.

За последние десять лет объем монетарного золота в международных резервах Центробанка РФ вырос в четыре раза. Покупая золото в резервы, ЦБ поддерживает отечественных производителей и работающие с ними банки. Покупки он делает только за рубли. Прямой прибыли от золотых резервов регулятор не получает, но запасы желтого металла - это важный инструмент диверсификации резервов и обеспечения устойчивости внутренней финансовой системы, особенно на случай санкций, если вдруг, например, нельзя будет использовать казначейские облигации США.