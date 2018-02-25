Продолжительный отдых не всегда способствует укреплению семейных уз. Как констатирует Росстат, в январе количество обращений к юристам по семейным делам выросло на 7,8 процента.

"После продолжительных праздников всегда количество обращений к семейным психологам возрастает в разы, - рассказывает "Российской газете" практикующий психолог и семейный терапевт Елена Шамова. - Современный ритм жизни и нахождение вне дома большую часть дня приводят к тому, что очень часто люди отвыкают друг от друга. А когда пары вдруг оказываются вместе на протяжении нескольких дней, они не могут грамотно спланировать совместный отдых. Зато на поверхность всплывают старые обиды, начинаются скандалы и так далее".

В Московской городской службе психологической помощи населению также отмечают эту печальную тенденцию. "Я и мои коллеги после каждых праздников отмечаем увеличение предразводных ситуаций в семьях, - подчеркивает специалист службы Наталья Болдырева. - В повседневной жизни многие пары хорошо существуют в команде: они работают, отводят детей в садик и школу, покупают еду. Вечером встречаются с друзьями, занимаются спортом, ходят в кино, театры. Создается впечатление наполненной событиями и отлаженной жизни. Но контакт происходит на уровне звонков и сообщений. Личного контакта нет. А праздники позволяют людям взглянуть в глаза друг друга. И зачастую при личном контакте оказывается очень холодно, пусто и одиноко".

Есть и другие причины постпраздничных конфликтов. Как объясняет Болдырева, люди сначала хотят хорошо отдохнуть, а весь негатив оставить на "потом". А разобравшись с ним, начать новую жизнь. Психолог надеется, что парам все-таки удается вернуться в отреставрированный брак, а не разводиться.

Что же нужно сделать, чтобы научиться позитивно отдыхать вместе? Елена Шамова считает, что надо просто научиться отдыхать и расслабляться. Прежде всего взять мозговую паузу - забыть о делах и проблемах.

И придумать такое, что будет отличать отдых от повседневной рутины. "Наши люди обычно как отдыхают: либо дома сидят, либо по гостям ходят, либо в торговые центры ездят, - говорит психолог. - А нужно чтобы мозг получил другие раздражители и эмоциональные картинки. Лучший вариант - поехать куда-то. Не обязательно за границу". Это может быть познавательная поездка в усадьбу, интересный город или дом отдыха, предлагает психолог. Такие поездки дают очень сильные положительные эмоции. "И не надо заранее ограничивать себя опасениями, страхами, что поездка не удастся, - предупреждает собеседница "РГ". - Все удастся, если ехать с позитивными мыслями и не начинать конфликтовать по мелочам. Как из искры возгорится пламя, так и из незначительной ссоры может возникнуть серьезный конфликт интересов".

Позитивно, по мнению психолога, на совместное времяпрепровождение сказывается посещение интересных мастер-классов.