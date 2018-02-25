Сборная России по футболу поздравила хоккеистов с победой на Олимпиаде

Национальная команда России по футболу поздравила хоккейную сборную с победой на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
"Поздравляем хоккейную сборную России с золотыми олимпийскими медалями! С победой, парни!", - говорится в сообщении футбольной команды в Twitter.
Напомним, сегодня утром по Москве россияне стали олимпийскими чемпионами, одолев в финале Германию (4:3). Наши хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду.
Поздравляем хоккейную сборную России с золотыми олимпийскими медалями! С победой, парни! 🥇🏒🇷🇺#вместемыкоманда #redmachine @Olympic @russiahockey pic.twitter.com/hvZbAluOky— Сборная России (@TeamRussia) 25 февраля 2018 г.