Сборная России по футболу поздравила хоккеистов с победой на Олимпиаде

Национальная команда России по футболу поздравила хоккейную сборную с победой на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Поздравляем хоккейную сборную России с золотыми олимпийскими медалями! С победой, парни!", - говорится в сообщении футбольной команды в Twitter.

Напомним, сегодня утром по Москве россияне стали олимпийскими чемпионами, одолев в финале Германию (4:3). Наши хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду.