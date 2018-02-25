Скончалась звезда Болливуда Шридеви

Индийская киноактриса и продюсер Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан) умерла в возрасте 54 лет в Дубае. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщил телеканал NDTV. По информации СМИ, в Дубай актриса приехала на свадьбу своего племянника.

Шридеви считается одной из самых популярных звезд индийского кино, она снималась и на студиях Болливуда в Мумбаи, и в южноиндийском кино. В первый раз актриса оказалась на большом экране в возрасте четырех лет. За всю свою долгую пятидесятилетнюю карьеру Шридеви снялась в 300 картинах.

После свадьбы с Бони Капуром звезда почти на 15 лет приостановила актерскую деятельность, однако шесть лет назад вновь появилась на большом экране в картине "Инглиш-Винглиш" (English Vinglish, 2012 год) и с тех пор снялась еще в трех фильмах. В 2013 году Шридеви была удостоена награды Падма Шри, четвертой из высших государственных наград Индии.

Внезапная кончина звезды потрясла Болливуд и целый легион ее преданных поклонников. "Она войдет в учебники по индийскому кинематографу. Шридеви была непохожей ни на кого актрисой, величественной и безупречной", - заявил Субхаш Гхай, индийский режиссер, курировавший работу Шридеви в фильме "Карма" в 1986 году, когда будущая звезда только-только начинала искать свое место под солнцем Болливуда. Многие друзья и коллеги актрисы описывают ее как застенчивую и тихую женщину, которая показывала настоящие чудеса эмоциональной актерской игры, едва оказавшись перед камерой. На своей страничке в Twitter Шридеви описывала себя кратко: "Актриса - МАМА - Домохозяйка - И снова актриса!"

Советским зрителям звезда Шридеви была известна по фильмам "Артист" (Kalaakaar, 1983 год), "Родной ребенок" (Aulad, 1987 год), "Мистер Индия" (Mr. India, 1987 год) и другим.

Соболезнования по поводу кончины актрисы выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд.

