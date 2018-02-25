СМИ: С начала года во Франции предотвращены два крупных теракта

С начала года во Франции были предотвращены два готовившихся крупных теракта. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление французского министра внутренних дел Жерара Коломба.

Одной из целей планируемых атак было некое спортивное мероприятие, другой - военнослужащие, уточнил Коломб. Министр отказался предоставить более подробную информацию о предполагавшихся объектах терактов, но заверил, что причастные к ним лица находятся в тюрьме под следствием.

Ранее, в начале января, Жерар Коломб заявил о том, что в течение 2017 года французские органы правопорядка предотвратили двадцать терактов.