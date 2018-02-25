Сообщества онкологов проведут конкурс исследовательских проектов

Ученые, работающие по разным направлениям в поиске решения эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями, могут получить существенную материальную поддержку. Финансирование в виде грантов предоставит исследователям РакФонд - негосударственная, некоммерческая организация, созданная с целью поддержки фундаментальных и клинических исследований в области онкологии, а определить перспективы проектов, поданных на конкурс, помогут эксперты Российского общества клинической онкологии (RUSSKO).

"Реального финансирования науки в российской онкологии нет. Даже в крупные федеральные научные институты деньги на исследования выделяются в ограниченном объеме или не выделяются вовсе, - прокомментировал исполнительный директор RUSSKO, директор Бюро по изучению рака почки, врач-онколог Илья Тимофеев. - Не считая исследований фармацевтических компаний, наши ученые работают на голом энтузиазме. Если фундаментальные исследования еще как-то поддерживаются, то клинические исследования весьма слабо. Денег нет ни на реактивы, ни на процедуры, ни на препараты, описанные в протоколе исследования. Мы должны понимать, что без финансирования развития науки не будет, а без науки трудно представить развитие отечественной онкологии".

Абсолютное большинство клинический исследований в нашей стране в области онкологии - это международные многоцентровые исследования, финансируемые фармацевтическими компаниями. Россия входит в ТОП-10 стран по количеству проводимых клинических исследований и набору пациентов в них. "Благодаря этому сотрудничеству российские исследователи становятся соавторами публикаций в хороших научных журналах, их имена фигурируют в докладах на престижных онкологических конгрессах, - отметил эксперт. - Но, как только дело доходит до организации собственного российского исследования, возникает проблема - проблема не интеллектуального, а материального характера".

Сотрудничество Российского общества клинической онкологии и РакФонда позволит поддержать наиболее перспективные отечественные разработки в области онкологии.

"В настоящее время заявки продолжают поступать. Авторы ставят амбициозные цели, - отметил Илья Тимофеев. - Например, группа исследователей ставит целью оценить роль молекулярно-генетических факторов, предсказывающих повышение эффективности хирургического лечения у больных раком предстательной железы.Еще один проект направлен на поиск биологических маркеров у больных злокачественной пигментной опухолью - меланомой. Другие заявители планируют изучать методы ранней диагностики опухолей, а также варианты лекарственного лечения, способного значительно снизить риск возобновления рака после проведенной операции. Есть интерес у исследователей и к новым методам лечения, таким как гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия - когда пациенту вводится теплый раствор химиопрепаратов непосредственно в брюшную полость, или вакцинотерапия, стимулирующая естественный противоопухолевый иммунитет. Таким образом, можно говорить о представлении на конкурс работ из самых разных областей фундаментальной и клинической онкологии".