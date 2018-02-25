Татьяна Голикова: Надо менять пособия по безработице

Пособия по безработице из-за их низкого уровня не представляют интереса для людей и не выполняют свою функцию, отметила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Российской газете".

"Низкие размеры пособия приводят к тому, что доля численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в общей численности безработных, снижается", - сказала Татьяна Голикова. Особенно показателен 2015 год, когда общий уровень безработицы по сравнению с 2014 годом вырос на 0,4 процентного пункта, но при этом рост зарегистрированной безработицы составлял всего 0,1 процентного пункта, привела пример руководитель Счетной палаты.

"Люди просто не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить", - добавила она. Но при этом вопрос об отмене пособий не стоит, поскольку отсутствуют другие предложения, уточнила Татьяна Голикова.

Полный текст интервью главы Счетной палаты Татьяны Голиковой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 26 февраля