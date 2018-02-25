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25.02.2018 13:00
Рубрика: Экономика

Татьяна Голикова рассказала, как надо снижать налоги

Текст: Евгений Гайва
Проводить модернизацию фискальной системы для легализации бизнеса необходимо на основе анализа поступающих платежей, отметила в интервью "Российской газете" председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

"Мы проходили разные этапы, и не всегда наши действия с точки зрения снижения налогов приводили к легализации бизнеса. Вполне возможно, там, где, как мы считаем, нужно снизить налоги, вовсе не обязательно принимать такое решение. Нужно очень внимательно изучить, какого рода изменения следует проводить, и какие из них в конечном итоге приведут к легализации и увеличению поступлений в бюджетную систему", - сказала она. 

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Анализ можно провести на основе простого сопоставления баз по тем лицам, кто уплачивает подоходный налог, и по тем, за кого работодатели платят страховые взносы. "Оппоненты говорят, что это разные базы обложения, разные льготы. Однако уже простое совмещение баз позволяет нам выявить людей, которые реально могут уплачивать страховые взносы, но их не уплачивают", - сказала Татьяна Голикова.

Затем к анализу можно подключить базу имущественного обложения и сопоставить ее с другими базами. Это позволит ответить на ряд вопросов о направлениях модернизации фискальной системы, отметила руководитель Счетной палаты.

Полный текст интервью главы Счетной палаты Татьяны Голиковой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 26 февраля

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