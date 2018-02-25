Татьяна Голикова сообщила причину низкой отдачи от инвестиций из бюджета

Инвестиции из бюджета не всегда приводят к ожидаемому результату. Потому для оценки эффективности бюджетных инвестиций в стране требуется создать прозрачные механизмы, отметила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Российской газете".

"К сожалению, пока ситуация такова, что не все то, что было предусмотрено в проектный период, затем реализуется", - сказала Татьяна Голикова. Счетная плата проводит так называемый аудит эффективности, который затрагивает различные этапы реализации проекта. "Сначала рассматривается, как была оценена эффективность на первом этапе, затем во время реализации и после реализации, если проект завершен", - отметила руководитель контрольного ведомства.

Для того, чтобы создать систему оценки эффективности бюджетных инвестиций предстоит очень много сделать с точки зрения модернизации законодательства и последующих оценок, отметила Татьяна Голикова. "Принципиально важно создание институтов, которые бы прозрачно говорили о том, как это можно сделать", - сказала она.

По предложению Счетной платы было принято постановление правительства, которое регулирует порядок мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе, отметила Татьяна Голикова.

Полный текст интервью главы Счетной палаты Татьяны Голиковой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 26 февраля