Теракт в Йемене унес жизни пяти человек

Двойной теракт произошел в йеменском городе Аден. Первый террорист подорвал себя на въезде в лагерь, а затем второй боевик сумел пробиться внутрь на заминированном автомобиле и привел в действие заложенную в машине бомбу.

Жертвами атаки стали пять человек, еще 31 получил ранения, передает ТАСС. Все нападавшие были уничтожены. Всего были ликвидированы пять боевиков. В числе погибших один ребенок.

Ответственность за случившееся взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").