Тимур Бекмамбетов спродюсировал полнометражный анимационный документальный фильм "Знаешь, мама, где я был?" по рассказам грузинского художника, писателя, режиссера Резо Габриадзе. Этот фильм мы увидим в кинотеатрах уже в мае этого года.

Режиссером картины выступил сын писателя Лео Габриадзе. Это первый документальный фильм студии Бекмамбетова.

Лента передает атмосферу послевоенной эпохи, когда люди на 1/6 части суши жили одними проблемами, ходили на демонстрации, смотрели трофейное американское кино и верили, что скоро всё будет лучше. Главный герой - настоящий художник. Как говорят создатели фильма, темы взросления, познания мира и окружающих, трудолюбия и призвания поданы ненавязчиво, с юмором, а трагизм предложенных обстоятельств смягчает любовь.

Фильм уже стал участником официальной программы Международного фестиваля документального кино в Амстердаме.

Прямая речь

Лео Габриадзе, режиссер:

Я мечтал сделать этот фильм больше 25 лет. Он очень личный для меня. Многие годы я с удовольствием слушал рассказы отца о своем детстве - они были полны смеха и слез, любви, порой было сложно понять, что правда, а что вымысел. Но это было и не нужно - настолько трогательным был мир и его обитатели, о которых повествовал Резо. Но Резо никогда их не записывал, а мне хотелось поделиться ими с другими людьми. Единственным подходящим способом оказалось кино.