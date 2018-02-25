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25.02.2018 14:49
Рубрика: В мире

Украденную картину Дега нашли под Парижем

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Французские таможенники не поверили своим глазам, когда в ходе обычного досмотра пассажирского автобуса, направлявшегося в одну из восточно-европейских стран, обнаружили картину Дега. Ту самую, что была похищена в Марселе восемь с лишним лет назад.

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Шедевр Эдгара Дега "Хористы" из постоянной коллекции парижского музея д’Орсе был на несколько месяцев предоставлен марсельскому музею Кантини, где проходила целевая выставка "Со сцены на мольберт". В новогоднюю ночь с 31 декабря 2009 года на 1 января 2010-го воры проникли в зал, где выставлялась полотно, и похитили его. Над тем, как им удалось это сделать, до сих пор ломают головы следователи уголовной полиции приморского города. Во-первых, до сих пор по не выясненным причинам не сработала сигнализация, а, во-вторых, злоумышленники не оставили каких-либо, даже малейших следов. Картина была включена в особый список Интерпола, где фигурируют самые ценные исчезнувшие предметы культурного наследия человечества. Однако и это не принесло результата.

Судя по всему, "Хористы" навсегда бы покинули пределы Франции, если не выборочная проверка багажа автобуса, припаркованного на придорожной автостоянке неподалеку от городка Феррьер-ан-Бри, что в 15 километрах от Парижа. Компактного размера картину (32 на 27 сантиметров) с характерной подписью знаменитого импрессиониста нашли в одном из чемоданов среди прочих вещей. Оперативно прибывшие полицейские опросили пассажиров, чтобы выяснить, кому принадлежит чемодан. Однако никто не сознался. Экспертиза, проведенная специалистами музея д’Орсе, подтвердила подлинность находки.

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Министр культуры Франсуаза Ниссен выпустила по этому поводу коммюнике, где приветствовала возвращение "Хористов", картины, которая занимает особое место в творчестве Эдгара Дега. Дело в том, что это единственная работа художника, связанная с театром, на которой фигурируют певцы, а не танцовщицы. В то время, как в музее д’Орсе не дают каких-либо комментариев по поводу стоимости картины, эксперты называют 10 миллионов евро и выше. При этом ссылаются на менее известную работу Дега, правда, немного большего размера, "За кулисами театра", которая выставляется в Лондоне на аукционе Christie’s 27 февраля. Ее стартовая цена обозначена суммой в пределах между 9,1 и 13,7 миллиона евро. Практика показывает, что при возросшем спросе на полотна знаковых французских живописцев, эти цифры в ходе торгов порой многократно превышаются.

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