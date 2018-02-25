Украденную картину Дега нашли под Парижем

Французские таможенники не поверили своим глазам, когда в ходе обычного досмотра пассажирского автобуса, направлявшегося в одну из восточно-европейских стран, обнаружили картину Дега. Ту самую, что была похищена в Марселе восемь с лишним лет назад.

Шедевр Эдгара Дега "Хористы" из постоянной коллекции парижского музея д’Орсе был на несколько месяцев предоставлен марсельскому музею Кантини, где проходила целевая выставка "Со сцены на мольберт". В новогоднюю ночь с 31 декабря 2009 года на 1 января 2010-го воры проникли в зал, где выставлялась полотно, и похитили его. Над тем, как им удалось это сделать, до сих пор ломают головы следователи уголовной полиции приморского города. Во-первых, до сих пор по не выясненным причинам не сработала сигнализация, а, во-вторых, злоумышленники не оставили каких-либо, даже малейших следов. Картина была включена в особый список Интерпола, где фигурируют самые ценные исчезнувшие предметы культурного наследия человечества. Однако и это не принесло результата.

Судя по всему, "Хористы" навсегда бы покинули пределы Франции, если не выборочная проверка багажа автобуса, припаркованного на придорожной автостоянке неподалеку от городка Феррьер-ан-Бри, что в 15 километрах от Парижа. Компактного размера картину (32 на 27 сантиметров) с характерной подписью знаменитого импрессиониста нашли в одном из чемоданов среди прочих вещей. Оперативно прибывшие полицейские опросили пассажиров, чтобы выяснить, кому принадлежит чемодан. Однако никто не сознался. Экспертиза, проведенная специалистами музея д’Орсе, подтвердила подлинность находки.

Министр культуры Франсуаза Ниссен выпустила по этому поводу коммюнике, где приветствовала возвращение "Хористов", картины, которая занимает особое место в творчестве Эдгара Дега. Дело в том, что это единственная работа художника, связанная с театром, на которой фигурируют певцы, а не танцовщицы. В то время, как в музее д’Орсе не дают каких-либо комментариев по поводу стоимости картины, эксперты называют 10 миллионов евро и выше. При этом ссылаются на менее известную работу Дега, правда, немного большего размера, "За кулисами театра", которая выставляется в Лондоне на аукционе Christie’s 27 февраля. Ее стартовая цена обозначена суммой в пределах между 9,1 и 13,7 миллиона евро. Практика показывает, что при возросшем спросе на полотна знаковых французских живописцев, эти цифры в ходе торгов порой многократно превышаются.