В британском Норфолке запретили в школе экстравагантные прически

В частном интернате Great Yarmouth в Норфолке запретили экстравагантные прически для мальчиков. Администрация разослала родителям предупреждение, что за нарушение правил учеников будут отправлять домой, сообщает газета The Independent.

"Нужно создавать благоприятную обстановку для учебного процесса. Дети должны хорошо учиться, чтобы в будущем стать успешными в жизни", - написал директор интерната Барри Смит в Facebook.

По его словам, прически девочек, как правило, соответствуют обычным стандартам. Прежде всего, речь идет о ребятах, которые, видимо, хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Под запрет попадают стрижки с бритыми висками и копной волос на голове. Не принимаются и разные варианты подстрижки под ирокеза. Не годится также и выбритый пробор наверху.

Родители неоднозначно восприняли эту новость. "Я не понимаю, как прическа может повлиять на работоспособность учащегося", - пишет в социальных сетях мама одного из школьников. Другая родительница тоже возмущается. Она считает, что "просто смешно" отправлять ребенка домой из-за такого пустяка. Тем более что речь идет не о простуде, а о невинной шалости.

Со своей стороны, активисты родительского собрания полагают, что дисциплина лишней не будет. Дети должны придерживаться правил, которые "когда-то и так были установлены в британских школах".