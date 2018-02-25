В Индии молодожены открыли свадебный подарок и подорвались на бомбе

Индийская пара подорвалась на бомбе, которую неизвестные спрятали в одном из свадебных подарков, сообщает NDTV.

Трагедия случилась в округе Балангир, штат Одиша, на пятый день после свадьбы, когда новоиспеченная семейная пара решила распаковать полученные подарки.

В результате взрыва на месте погибла бабушка мужа, обоих молодоженов доставили в больницу. Супруг скончался в реанимации, его жена остается на лечении в стационаре. Индийская полиция заявила, что собрала достаточное количество улик для проведения расследования.

Отметим, что на днях на индийской свадьбе погибли 18 человек при взрыве баллона с газом, который привел к разрушению здания, где проходила торжественная церемония. А еще одно свадебное торжество в декабре прошлого года было сорвано появлением неожиданного гостя - дикого тигра, который распугал гостей, но, к счастью, зверь никого не тронул, спокойно уйдя восвояси.