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25.02.2018 14:03
Рубрика: В мире

В Италии 17 человек пострадали при пожаре на дискотеке

Текст: Нива Миракян (Рим)

В результате пожара на дискотеке 17 человек были госпитализированы в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда (область Ломбардия).

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Как сообщает RaiNews24, еще 52 человека обратились за медицинской помощью самостоятельно. Всего в здании находилось несколько сотен посетителей.

По данным итальянских СМИ, пожар начался примерно в два часа ночи, прибывшие на место происшествия спасатели начали немедленную эвакуацию заведения, где проходила вечеринка. На месте ЧП работали пожарные расчеты, шесть машин и один вертолет скорой помощи.

В настоящий момент власти пытаются выяснить причины возгорания. Они не исключают, что пожар мог произойти из-за неисправности одного их кондиционеров.

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