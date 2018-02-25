В Италии 17 человек пострадали при пожаре на дискотеке

В результате пожара на дискотеке 17 человек были госпитализированы в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда (область Ломбардия).

Как сообщает RaiNews24, еще 52 человека обратились за медицинской помощью самостоятельно. Всего в здании находилось несколько сотен посетителей.

По данным итальянских СМИ, пожар начался примерно в два часа ночи, прибывшие на место происшествия спасатели начали немедленную эвакуацию заведения, где проходила вечеринка. На месте ЧП работали пожарные расчеты, шесть машин и один вертолет скорой помощи.

В настоящий момент власти пытаются выяснить причины возгорания. Они не исключают, что пожар мог произойти из-за неисправности одного их кондиционеров.