Совсем скоро, 3 марта, во всем мире будет отмечаться День писателя. А накануне в Большом зале Министерства культуры РФ пройдет премьерный показ фильма Захара Прилепина "Записки о горных нравах".

Захар Прилепин теперь и фильмы снимает. И они - повод задуматься. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Эта лента рассказывает о путешествии известного писателя и публициста по Северному Кавказу: по следам его великих предшественников - Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова и Коста Хетагурова. В программе вечера также выступление Московского симфонического оркестра Belsound, выставка-презентация книг, изданных при содействии Российского военно-исторического общества и Национального фонда поддержки правообладателей.

А еще здесь состоится церемония награждения российских писателей, литературоведов и музейных работников за вклад в сохранение нравственных идеалов, духовности, гражданственности и гуманизма. Среди номинаций награды - "За сохранение традиций русской литературной школы, просветительскую и общественную деятельность", "За многолетнее служение отечественной литературе", "Литературная родословная" и другие.