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Рубрика: Власть

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В отдаленных районах России началось досрочное голосование
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7504 (41)
В стране стартовал новый этап кампании по выборам главы государства, которые пройдут 18 марта. С 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, участковые избирательные комиссии (УИК) стали принимать заявления граждан о голосовании по месту пребывания.

Жители отдаленных и труднодоступных районов, а также вахтовики, моряки, которые в день выборов будут в море, военные, оленеводы, охотники, горнорабочие и работники заповедников - все эти граждане смогут досрочно проголосовать на выборах президента России. По данным Центризбиркома, речь примерно о 150 тысячах человек.

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По закону, если отдельные группы избирателей находятся далеко от помещения для голосования, а транспортное сообщение с участковыми избиркомами отсутствует или затруднено, то избирком региона вправе разрешить провести голосование для них досрочно. Выборы для таких категорий стартуют не ранее, чем за 20 дней до "общего" дня голосования.

Для досрочного голосования используются переносные опломбированные ящики, пояснили в ЦИК. После того, как голоса отданы, они опечатываются и затем открываются только при подсчете голосов всех избирателей по итогам дня выборов (то есть 18 марта). Чтобы добраться для "отдаленных" избирателей, избиркомам нередко приходится использовать вертолеты.

Такие досрочные выборы пройдут в 35 регионах - в основном это Дальний Восток и Север. В 10 субъектах Федерации избирательные участки организованы прямо на морских судах.

Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосовать и россияне на некоторых зарубежных избирательных участках, но за границей это будет возможно не раньше 2 марта.

Досрочные выборы пройдут в 35 регионах - в основном это Дальний Восток и Север

Для остальных россиян досрочное голосование в ходе федеральных выборов не проводится, но доступны другие варианты. Напомним, что граждане, которые не смогут в день выборов прийти на участки по месту регистрации, получили возможность проголосовать по месту пребывания - на любом участке. Оповестить об этом ЦИК можно несколькими способами, в том числе дистанционно. Ранее избиратели уже получили возможность написать заявление в любом МФЦ, территориальном избиркоме или через сайт госуслуг. На сегодняшний день почти миллион человек уже этим правом воспользовались.

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А с 25 февраля добавился и новый вариант - подать заявление о голосовании "не по адресу" непосредственно через УИК. В России 97 тысяч участковых избирательных комиссий. В Центризбиркоме считают, что этот вариант может быть популярным. Как напомнил зампред комиссии Николай Булаев, в ходе прошлых региональных выборов именно через УИК было подано почти 60% заявлений о голосовании по месту пребывания. На нынешних президентских выборах сделать это можно до 12 марта включительно.

Найти ближайший участок легко на интерактивной карте на сайте ЦИК либо получить подсказку по телефону "горячей линии", который также есть на портале комиссии. После обработки заявления избирателя исключат из списка по месту регистрации и включат в аналогичный список на выбранном им участке.

В Центризбиркоме рассчитывают, что на выборах президента 18 марта по месту пребывания проголосуют миллионы людей, которые раньше не ходили на выборы, так как фактически живут далеко от места регистрации.

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