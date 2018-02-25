В пропаже итальянцев в Мексике виновата полиция

Сотрудники полиции похитили и передали бандитам троих итальянцев в мексиканском штате Халиско. Перед самой пропажей пострадавшие сообщили родственникам, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними.

Пропавшие - уроженцы итальянского Неаполя. Власти Халиско сначала опровергали данные о причастности к этому полицейских. Между тем четверо предполагаемых виновных стражей порядка уже задержаны, передает РИА Новости. Им грозит от 40 до 60 лет тюрьмы.

Прокуратура продолжает поиск пропавших иностранцев с привлечением поисковых собак.