Производство самогона в России в этом году увеличится на 15 процентов и достигнет примерно 400 миллионов литров, рассказали "Российской газете" в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА".

За сбыт самогона в России наказывают штрафом. Для себя можно гнать без последствий. Разве только здоровью вред. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В минфине сомневаются в достоверности оценок рынка домашнего алкоголя, а эксперты призывают подумать, как изменить структуру потребления спиртного в стране.

"Оценить объемы самогона и вина, изготовленных в домашних условиях, не представляется возможным. Цифрами не располагают ни Минфин России, ни иное ведомство", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе минфина. Поэтому непонятно, на каких данных основаны оценки и насколько они достоверны, добавили в ведомстве.

О том, что точных данных по самогонщикам в стране нет, говорит и сам руководитель "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Судить приходится по косвенным признакам. "Сегодня в России работает несколько миллионов самогонных аппаратов. А каждый год их продается несколько сотен тысяч", - считает он. Государственное регулирование на деятельность физлиц, производящих самогон для собственного потребления, не распространяется. При этом физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеют права торговать им, поясняют в минфине. За это предусмотрена административная ответственность.

Для одних самогон - "творчество". У других просто нет денег на легальный алкоголь

Впрочем, гонят не только на продажу. Те, кто может позволить себе любые легальные алкогольные напитки, даже премиального класса, делают самогон "для души". Плодами своего искусства затем можно похвастать перед друзьями. Такого "творческого" самопального алкоголя в год выпускается около 50-70 миллионов литров. Есть и другая часть общества, напротив, малообеспеченная. Для нее производятся оставшиеся 280-300 миллионов литров самогона. "Эти люди живут на зарплату в пределах 15 тысяч рублей в месяц и не будут тратить ее на покупку легального крепкого алкоголя", - говорит Дробиз.

Благоволят самогонщикам и относительно низкие цены на сахар, отмечают в Институте конъюнктуры аграрного рынка. И если раньше малоимущие граждане пили спиртосодержащие суррогаты - аптечные настойки, технические жидкости, которые стоили примерно 50 рублей за условную бутылку, то теперь переходят на самогон, который стал доступнее всего.

Вводить запреты бесполезно, говорит Вадим Дробиз. Нужно менять структуру потребления алкоголя, расширять долю вин, считают эксперты. Если в советские времена потреблялось примерно 28 литров вина на душу населения в год, то сегодня - лишь семь литров, приводит пример Дробиз.

Стоит также менять культуру поведения людей, создавать им условия, чтобы пили не дома, а в кафе и ресторанах. В этом случае потребление алкоголя служит лишь "гарниром" для общения, указывает председатель Союза потребителей Российской Федерации Петр Шелищ. В Австралии, например, ставки акцизов на один и тот же алкоголь зависят от тары. На напитки в больших кегах для питейных заведений они в 2,5 раза ниже, чем на алкоголь в бутылках или банках, говорит эксперт.