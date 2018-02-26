"Аэрофлот" смягчил требования к габаритам ручной клади

"Аэрофлот" откликнулся на просьбы пассажиров и скорректировал требования к габаритам ручной клади, которые начали действовать в середине февраля. Хотя перевозчик не опускался до минимальной планки по провозу бесплатной ручной клади в пять килограммов (установленной в авиационных правилах), но он установил свои требования по ее габаритам, которые не являются стандартными для производителей небольших чемоданов, которые пассажиры обычно берут с собой в салон самолета. Дело всего лишь в пяти сантиметрах. Основная часть чемоданчиков 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину, 25 сантиметров в высоту. А габариты по сумме трех измерений должны быть не более 120 сантиметров (ранее было 115 сантиметров), пояснили "РГ" в контакт-центре перевозчика.

У авиакомпании же были немного занижены требования по высоте, до 20 сантиметров. И большая часть "ручных" чемоданов просто не проходила контроль при регистрации на рейс. Ручная кладь в жестком кузове просто не влезала в рамки специальной измерительной стойки. И пассажиров просили ее сдавать в багаж. Что вызвало немало нареканий, ведь кому-то приходилось доплачивать за второе место багажа.

А вот правила проноса на борт товаров из магазинов беспошлинной торговли не изменились. Они должны быть упакованы в один запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, с габаритами по сумме трех измерений не более 115 сантиметров.

Можно еще взять с собой рюкзак, весом не более пяти килограмм и габаритами по сумме трех измерений не более 80 сантиметров, дамскую сумку, портфель или верхнюю одежду.

Что касается музыкальных инструментов, то перевозчик отдельно уточнил правила их провоза. Так, один музыкальный инструмент с габаритами по сумме трех измерений должен быть не более 135 сантиметров.

Всего пять сантиметров сделали габариты ручной клади подходящими для большинства маленьких чемоданов

Если габариты гитары по сумме трех измерений превышают 135 сантиметров, то ее провоз в ручной клади возможен при условии предварительного согласования через контакт-центр, офис продаж "Аэрофлота" или его официального агента не позднее 36 часов до времени вылета рейса по расписанию, отмечается в правилах.