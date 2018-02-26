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26.02.2018 21:22
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" увеличил допустимый размер ручной клади

Текст: Александр Проценко

Компания "Аэрофлот" отреагировала на многочисленные жалобы авиапассажиров и увеличила размеры ручной клади, разрешенной к перевозу в пассажирском салоне. Теперь это 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту.

"Мы проанализировали продукцию ведущих производителей сумок, рюкзаков, портпледов и т.д. и пришли к выводу, что наиболее часто встречающиеся габариты для ручной клади составляют 55х40х23-25 см. В связи с этим в требования к нормам провоза багажа в салоне самолета были внесены изменения", - сказал журналистам представитель авиакомпании.

Он подчеркнул, что сама система ограничений на размеры перевозимой ручной клади была введена из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку в салонах самолетов места для размещения личных вещей и одежды.

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Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Именно поэтому, по заявлению "Аэрофлота", работники и агенты авиакомпании будут впредь проводить осмотр проносимых в салоны самолетов вещей на протяжении всего времени предполетных процедур, а пасажиры при регистрации на рейс будут обязаны предъявить весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх нормы бесплатного провоза багажа, перечень которых размещен на сайте авиакомпании.

Следует добавить, что ранее компания уже смягчила требования по провозу музыкальных инструментов.

"Идя навстречу многочисленным пожеланиям лучших музыкальных коллективов, составляющих гордость России, "Аэрофлот" принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в ручной клади, от 115 до 135 см по сумме трех измерений", - сказано по этому поводу в сообщении авиакомпании.

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