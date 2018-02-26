Беларусь выступает последовательным сторонником ядерного разоружения

Беларусь, парламент которой четверть века назад принял постановление о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия, выступает последовательным сторонником ядерного разоружения. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на дискуссии общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Дискуссия посвящалась проблемам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения на пространстве ОБСЕ. В этом контексте белорусский представитель выразил сожаление, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до сих пор не вступил в силу. Это, по его словам, "наносит ущерб глобальному режиму нераспространения". Пирштук заявил о необходимости скоординированного подхода и совместных действий всех стран ОБСЕ и ее партнеров в противодействии транснациональным вызовам и угрозам безопасности.

Белорусский делегат призвал членов ПА эффективно выполнять существующие меры доверия, действовать в русле принятых в ОБСЕ обязательств в целях дополнения усилий ООН на этом направлении.

Он выразил также надежду, что принятые на 26-й ежегодной сессии в Минске резолюции по таким актуальным темам, как реагирование на появление новых психотропных веществ, предотвращение сексуальной эксплуатации детей в интернете и другие, послужат дальнейшим стимулом для расширения сотрудничества между государствами ОБСЕ в сфере информационно-коммуникационных технологий.

