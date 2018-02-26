Болельщики: Российские хоккеисты на Олимпиаде всех порвали

Российские олимпийцы вернулись на родину. С медалями - выстраданными, и оттого вдвойне ценными. В столичном аэропорту Шереметьево их встретили преданные болельщики.

"Россия - священная наша держава…" Эти строки в нашей стране не знают разве что несмышленые младенцы. Наш национальный гимн сегодня не раз и не два звучал под сводами шереметьевского терминала, а сотрудники аэропорта, к такому явно не привыкшие, с удивлением - и одобрением - смотрели на толпу болельщиков в российской символике и с государственными флагами.

Наши спортсмены на Олимпиаде не имели права каким-либо образом идентифицировать свою национальную принадлежность и выступали в нейтральной форме с лаконичной надписью: "Олимпийские атлеты из России". Но это сполна компенсировали фанаты, которых никакие ограничения не коснулись.

На каждом соревновании, где выступали россияне, на трибунах реяли наши триколоры и звучал гимн в исполнении фанатов. И можно без преувеличения утверждать, что болельщики стали не меньшими героями Олимпиады, чем атлеты. Не только те, кто приехал в Южную Корею, но и те, которые - как подчеркнула фигуристка Екатерина Боброва - в Москве вставали в четыре часа ночи, чтобы включить телевизор и переживать за наших.

"Жду сборную по хоккею, - сказала "РГ" юная болельщица в аэропорту. - Они взяли и всех порвали, мы очень ждали этой победы. Когда команда сплотилась, все получилось".

В ожидании олимпийцев болельщики пели не только гимн - звучала и знаменитая "Катюша", без которой не обходится, наверное, ни одно спортивное событие в нашей стране. А когда в вестибюле аэропорта появились хоккеисты - первым вышел Михаил Григоренко, - зал взорвался овациями, и остальные атлеты выходили под дружное скандирование: "Россия! Россия!".

"Спасибо всем: спортсменам, тренерам, техническому персоналу, врачам! Они вернулись героями!" - сказал руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов и добавил: "Аплодисменты!"

В последнем не было необходимости: болельщики и так не переставали аплодировать атлетам, навсегда - и вопреки всему - вписавшим свое имя в историю мирового спорта. В свою очередь, спортсмены аплодисментами благодарили фанатов, которые их поддерживали на протяжении всех Игр, а теперь не испугались московских морозов и приехали, чтобы разделить эту радость. Выборнов также поблагодарил болельщиков, подчеркнув, что без них ничего бы не получилось.

Не менее трогательными были моменты встреч спортсменов со своими семьями - многие хоккеисты позировали перед камерами и фотографировались с болельщиками, держа на руках маленьких детей. А лыжница Анна Нечаевская даже получила в аэропорту - и приняла - предложение руки и сердца. Олимпиада закончилась, впереди - новые старты, новые успехи и новые эмоции.