Число пострадавших при взрыве в Лестере возросло до шести

В английском Лестере в результате мощного взрыва в магазине пострадали шесть человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинскую службу города.

Изначально сообщалось о четырех раненых.

"Шесть человек были доставлены в Королевскую больницу Лестера с места ЧП", - уточнили врачи. По их словам, состояние двух госпитализированных оценивается как критическое.

В результате взрыва полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился небольшой продовольственный магазин. В интернете опубликованы фотоснимки и видеозаписи с места ЧП, на которых запечатлен крупный пожар.

Телеканал Sky News ранее сообщил, что следователи пока не рассматривают версию теракта.