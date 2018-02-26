Число пострадавших при взрыве в Лестере возросло до шести

В английском Лестере в результате мощного взрыва в магазине пострадали шесть человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинскую службу города.
Изначально сообщалось о четырех раненых.
"Шесть человек были доставлены в Королевскую больницу Лестера с места ЧП", - уточнили врачи. По их словам, состояние двух госпитализированных оценивается как критическое.
В результате взрыва полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился небольшой продовольственный магазин. В интернете опубликованы фотоснимки и видеозаписи с места ЧП, на которых запечатлен крупный пожар.
Телеканал Sky News ранее сообщил, что следователи пока не рассматривают версию теракта.
Update on Hinckley Road fire, #Leicester:— Leicester's Hospitals (@Leic_hospital) 25 февраля 2018 г.
University Hospitals of Leicester NHS Trust can now confirm that six people were taken by @EMASNHSTrust to Leicester Royal Infirmary from the scene. Two of these patients are in a critical condition, while four are walking wounded. https://t.co/iSgObNNw21