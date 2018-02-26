Циклон из России принес снегопад в Рим

Выпавший в результате резкого понижения температуры обильный снегопад парализовал жизнь Рима.

Местные СМИ начали пугать римлян "полярными заморозками", которые принесет из Сибири ледяной ветер под названием "Бурьян", еще на прошлой неделе. Минувшей ночью столбики термометров действительно опустились ниже нуля (для Рима подобная температура является аномальной), а снежный покров местами доходил до 3-4 сантиметров, накрыв собой в том числе всемирно известные монументы.

Из-за непривычного в этих краях снега сегодня в Риме закрыты все учебные заведения, а также многие государственные учреждения. Некоторые виды наземного транспорта перестали ходить, а поезда в метро передвигаются со значительными задержками.

Ожидается, что в ночь с понедельника на вторник температура опустится до 9 градусов мороза.