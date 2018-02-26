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26.02.2018 21:52
Рубрика: Экономика

Европейские банки снова нанимают сотрудников

Текст: Александр Проценко

Крупнейшие европейские инвестбанки - Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS и Barclays - после нескольких лет реструктуризации и сокращений во второй половине 2017 года снова начали нанимать новых сотрудников. Об этом сообщила британская газета Financifl Times. Основными сферами, которые затронул набор новых сотрудников, стали управление, информационные технологии и аудит.

Пока набор новых сотрудников остается скромным: Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS вместе за второе полугодие наняли 3 тысячи человек, Barclays за весь прошлый год - 2,5 тысячи человек. Но, по словам операционного директора кадрового агентства Morgan McKinley Даррена Бернса, даже этот набор новых сотрудников некоторыми европейскими банками связан с тем, что в прошлом году они нанимали недостаточно.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Зато сокращали масштабно. В 2016 году банки ЕС совокупно закрыли 9,1 тысячи отделений и сократили 50 тысяч сотрудников, сообщало агентство Reuters со ссылкой на Банковскую федерацию ЕС. В отчете Autonomous тогда же было сказано, что Европе не нужны 195 тысяч банковских отделений. По оценке Autonomous, развитие цифровой розницы позволяет банкам сократить затраты на отделения на 30 млрд евро.

"Люди все больше совершают банковские операции сами, поэтому отделения становятся не нужны и, что более важно, сотрудники в отделениях тоже становятся не нужны, что означает хорошую экономию для банков", - говорил FT партнер Autonomous Стюарт Грэм.

Но теперь выясняется, что излишняя торопливость в сокращениях специалистов не всегда полезна.

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