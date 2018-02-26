Футболист ЦСКА и сборной России Виктор Васин перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок колена. Об этом информирует официальный сайт столичного клуба. Сроки возвращения игрока пока не определены.

Травму Васин получил в матче Лиги Европы с "Црвеной Звездой" в минувший четверг. Сразу после встречи главный тренер "красно-синих" Виктор Гончаренко отметил: повреждение у Виктора серьезное, но стоит дождаться обследования.

К несчастью для болельщиков ЦСКА, медосмотр выявил у Васина серьезную травму. Из-за которой, к слову, надолго выбыл еще один центральный защитник российской сборной - Георгий Джикия.

Выходит, в преддверии домашнего чемпионата мира наша национальная команда почти наверняка останется без двух ведущих игроков обороны. Как из этой ситуации будет выходить тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым - большой вопрос.