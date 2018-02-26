На Mobile World Congress (Всемирном мобильном конгрессе), который открывается в Барселоне, компания Huawei представила ультратонкий ноутбук MateBook X Pro. Его толщина всего 14,6 миллиметра в самом широком месте и 4,9 - в самом узком.

Диагональ экрана - 13,9 дюйма, а сенсорный дисплей FullView занимает 91 процент площади крышки ноутбука. Как правило, дисплей в аналогичных ноутбуках занимает 79-82 процентов. Помимо этого MateBook X Pro получил также аудиосистему Dolby Atmos и специально разработанные динамики, создающие "эффект объемного звучания", рассказал на презентации генеральный директор Huawei CBG Ричард Ю. Также на ноутбуке можно управлять изображением видеокамеры, перемещая ее фокус с помощью клавиатуры. Купить ноутбук можно будет уже во втором квартале 2018 года в Китае, США, Европе, Северной Америке, Саудовской Аравии, Германии, Испании, Италии.

Стоимость ноутбуков начинается от 1499 евро, самая дорогая версия стоит 1899 евро. Когда они поступят в продажу в России, пока неизвестно.