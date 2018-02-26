Испания отправила домой почетного консула Финляндии в Барселоне

Финляндия отзывает своего почетного консула в Барселоне в связи с "ненадлежащим поведением" и утратой доверия. По данным СМИ, испанские власти не устроила работа Альберта Гинджуема Эгидона во время событий, касающихся независимости Каталонии.

В МИД Финляндии отметили, что вынуждены отозвать посла, так как по закону консульства могут функционировать только при условии взаимного согласия обеих сторон. Внешнеполитическое ведомство уже запросило у Мадрида разъяснения, но пока ответ не получило, передает ТАСС.

Напомним, в октябре прошлого года в Каталонии состоялся референдум о выходе региона из состава Испании. В итоге более 90 процентов участников голосования высказались за независимость. Но Мадрид ограничил самоуправление региона и отстранил от должностей каталонского лидера Карлеса Пучдемона и членов его правительства.