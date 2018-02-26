Из-за аномально холодной погоды в школах Рима отменили занятия

Школы и детские сады Рима в понедельник не будут работать из-за холодного циклона. Ледяной ветер, который в СМИ уже назвали Buran, принес на Апеннины снегопады.

При этом столбики термометров опустились до отрицательных значений. На севере страны, в Пьемонте, в начале недели ожидается до 10 градусов мороза, пишет РИА Новости.

Из-за осадков был отменен матч чемпионата страны по футболу. На поле не выйдут "Ювентус" и "Аталанта". В Венеции порыв ветра повалил столб на мосту Свободы - дороге, соединяющую островную часть города с материком.

Из-за возможной гололедицы мэрия сократила число автобусных маршрутов, обещая снабдить вышедший на линию общественный транспорт зимней резиной.