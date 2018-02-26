Канцлер Австрии обсудит в Москве развитие двусторонних отношений

Новости

Швейцарцы массово переезжают в деревню 16:25
СМИ: Звезда индийского кино утонула в ванне на свадьбе 16:23
Ученые назвали спасающие от депрессии продукты 16:23
В Ростове придумали антивандальные пломбы для счетчиков 16:19
Путин обсудит с Курцем вопросы экономики и энергетики 16:17
Смытая в море актриса рассказала, как к ней приставали 16:15
Сибиряк проплыл подо льдом Байкала рекордные 100 метров 16:13
Фильм "Горе-творец" покажут на большом экране в трех городах России 16:12
"Лужники" и "Санкт-Петербург" вошли в топ-10 лучших стадионов года 15:58
В Перми СК начал проверку схода с рельсов 14 вагонов 15:50
Из-за массового ДТП ограничено движение на Ленинградском проспекте 15:47
Названы имена россиян, задержанных по делу об аргентинском кокаине 15:45
В Самарской области силовики предотвратили теракт 15:40
Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта "Миротворец" 15:36
Студент из Нижнего Новгорода научил смартфон ставить диагноз 15:30
В Аргентине начали сбор средств на поиск пропавшей подлодки 15:17
Вертолет эвакуировал ребенка с массового ДТП в центре Москвы 15:12
Белорусские сенаторы обсудили с Григорием Рапотой новые союзные проекты 15:10
В метро начали раздавать значки для беременных пассажирок 15:08
В Череповце предложили увековечить местных чемпионов ОИ-2018 15:05
Опрос: Выбираем самое запоминающееся спортивное событие Олимпиады 15:05
Лавров: Россия готова возобновить все каналы сотрудничества с Европой 14:59
Пять человек погибли при крушении судна в Китае 14:44
В Волгограде три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме 14:44
В Крыму увеличится число пляжей 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали о погоде первых дней весны и конца зимы
Синоптики рассказали о погоде первых дней весны и конца зимы
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
26.02.2018 14:16
Рубрика: В мире

Канцлер Австрии обсудит в Москве развитие двусторонних отношений

Текст: Александр Саможнев

Во вторник начинается официальный визит в Россию канцлера Австрии Себастьяна Курца. Европейский союз уже поставлен в известность о визите и круге вопросов, которые намерен обсудить в Москве Курц. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Рогозин: Санкции Запада - это показатель мощи России

По данным ведомства федерального канцлера (ВФК), на которое ссылается издание, во время встречи Себастьяна Курца и Владимира Путина в центре внимания будут находиться развитие двусторонних отношений, перспективы расширения связей между Евросоюзом и Россией, ситуация на Украине, а также в Сирии.

В опубликованном ранее ВФК пресс-релизе также говорится, что Австрия увязывает снятие санкций против России с выполнением Минских соглашений по Украине. В тоже время официальная Вена считает, что "наступило время отказаться от блокового мышления и наметить тенденции изменения отношений с Российской Федерацией". В этой связи австрийская сторона выступает за снижение напряженности конфликта на Украине и вместе с партнерами по ЕС будет стремиться к снятию ограничений в отношении Москвы.

Шаманов: Россия сотрудничает с Европой, несмотря на шантаж США

"Россия является соседом и важнейшим партнером ЕС. Мы должны оставаться в диалоге с российской стороной. Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее", - говорится в заявлении ведомства федерального канцлера. Отмечается также, что поездка Себастьяна Курца в Москву послужит подготовкой к председательству Австрии в Евросоюзе с июля текущего года.

Главное сегодня

Названы имена россиян, задержанных по делу об аргентинском кокаине
Песков: Террористы в Восточной Гуте держат население в заложниках
Комитет СФ подготовит заявление в связи с законом о реинтеграции Донбасса
Американцы разочарованы результатами своих спортсменов на Олимпиаде
Рогозин: Санкции Запада - это показатель мощи России