Канцлер Австрии обсудит в Москве развитие двусторонних отношений

Во вторник начинается официальный визит в Россию канцлера Австрии Себастьяна Курца. Европейский союз уже поставлен в известность о визите и круге вопросов, которые намерен обсудить в Москве Курц. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

По данным ведомства федерального канцлера (ВФК), на которое ссылается издание, во время встречи Себастьяна Курца и Владимира Путина в центре внимания будут находиться развитие двусторонних отношений, перспективы расширения связей между Евросоюзом и Россией, ситуация на Украине, а также в Сирии.

В опубликованном ранее ВФК пресс-релизе также говорится, что Австрия увязывает снятие санкций против России с выполнением Минских соглашений по Украине. В тоже время официальная Вена считает, что "наступило время отказаться от блокового мышления и наметить тенденции изменения отношений с Российской Федерацией". В этой связи австрийская сторона выступает за снижение напряженности конфликта на Украине и вместе с партнерами по ЕС будет стремиться к снятию ограничений в отношении Москвы.

"Россия является соседом и важнейшим партнером ЕС. Мы должны оставаться в диалоге с российской стороной. Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее", - говорится в заявлении ведомства федерального канцлера. Отмечается также, что поездка Себастьяна Курца в Москву послужит подготовкой к председательству Австрии в Евросоюзе с июля текущего года.