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26.02.2018 22:15
Рубрика: Власть

Лавров призвал западную коалицию обеспечить выполнение резолюции по Сирии

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал западную коалицию во главе с США срочно предпринять необходимые действия для обеспечения выполнения резолюции 2401 СБ ООН по Сирии. Об этом он заявил в телефонном разговоре с и.о.вице-канцлера, министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

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Как отметили в МИД, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны. Министры обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования.

"Лавров подробно проинформировал о конкретных шагах, осуществляемых российскими военными в поддержку усилий по решению гуманитарных проблем в Восточной Гуте", - сообщили на Смоленской площади.

Напомним, в субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии

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