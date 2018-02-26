Лавров призвал западную коалицию обеспечить выполнение резолюции по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал западную коалицию во главе с США срочно предпринять необходимые действия для обеспечения выполнения резолюции 2401 СБ ООН по Сирии. Об этом он заявил в телефонном разговоре с и.о.вице-канцлера, министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Как отметили в МИД, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны. Министры обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования.

"Лавров подробно проинформировал о конкретных шагах, осуществляемых российскими военными в поддержку усилий по решению гуманитарных проблем в Восточной Гуте", - сообщили на Смоленской площади.

Напомним, в субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии