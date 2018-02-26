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26.02.2018 14:59
Рубрика: Власть

Лавров: Россия готова возобновить все каналы сотрудничества с Европой

Текст: Станислав Хамдохов

Россия готова возобновить работу всех каналов сотрудничества с европейскими странами, однако не намерена вести переговоры об условиях снятия с нее санкций. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что мы демонстрируем достаточно доброй воли в отношении нашей готовности возобновлять без каких-либо предварительных условий все те каналы диалога, сотрудничества, взаимовыгодных проектов, которые были заморожены после весны 2014 года", - сказал глава российской дипломатии, слова которого цитирует ТАСС.

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Лавров отметил, в Москве ценят, что многие в Евросоюзе понимают тупиковость нынешнего положения в отношениях с Россией и выступают за преодоление сложившейся ситуации. Однако РФ не собирается вести переговоры об условиях отмены наложенных на нее европейских санкций.

"Мы не просим никогда ни у Европейского союза, ни у других стран, которые к санкциям присоединились, эти санкции снимать, не будем какие-то переговоры вести об условиях снятия санкций", - подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, что в 2014 году страны Евросоюза из-за ситуации вокруг Украины и воссоединения Крыма с Россией ввели против Москвы ряд экономических санкций. В ответ российский президент Владимир Путин в августе того же года подписал документ, запрещающий импорт в РФ из стран, которые ввели антироссийские санкции. Так, под запретом оказались фрукты и овощи, мясо, морепродукты и молочная продукция.

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