Малому бизнесу дали новые льготы при госзакупках

Для субъектов малого и среднего предпринимательства теперь серьезно расширяются возможности участия в госзакупках. В числе самых революционных нововведений законодательства называется отмена обязательного гарантийного обеспечения.

"Изначально под обеспечение заявки с поставщика удерживалось до 5 процентов, чтобы гарантировать подписание контракта. Поправками отменено это требование для небольших компаний", - пояснил "Российской газете" заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

Однако в антимонопольной службе опасаются, что недобросовестные поставщики могут этим злоупотреблять. Правда, в законе есть защитный механизм, там есть оговорка "если иное не установит правительство". "В случае если у нас возникнут опасения по поводу нежелательных проявлений, то тогда будем инициировать издание акта правительства, который ограничит применение этой нормы", - заключил Рачик Петросян.

Полностью интервью заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Рачика Петросяна читайте в номере "Российской газеты" от 27 февраля