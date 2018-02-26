Неймар рискует пропустить матч с "Реалом"

Футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар получил серьезную травму в концовке матча чемпионата Франции с "Марселем" (3:0). Бразилец покинул поле на носилках, и теперь его участие в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским "Реалом" под большим вопросом.

На данный момент известно, что Неймар повредил голеностоп. По информации французских СМИ, первое обследование не выявило у игрока повреждения кости. До четверга должны быть проведены дополнительные тесты, которые определят состояние связок и дадут представления о сроках восстановления лидера "ПСЖ".

- Хочется быть оптимистом. Надеюсь, Неймар восстановится к "Реалу". Без него нам будет очень трудно, - отметил главный тренер парижан Унаи Эмери.

Напомним, в первом матче "ПСЖ" проиграл "Реалу" 1:3. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.