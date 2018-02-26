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Рубрика: В мире

Новым вице-премьером Австралии станет Майкл Маккормак

Майкл Маккормак в понедельник избран лидером парламентской фракции Национальной партии Австралии. Согласно соглашению, заключенному с другим участником правящей коалиции (Либеральной партией), он станет вице-премьером страны.

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"Я высоко ценю возложенную на меня ответственность и оправдаю доверие тем, что всегда буду стремиться добиваться лучших результатов", - приводит ТАСС слова политика.

На посту лидера Национальной партии и заместителя премьер-министра 54-летний Маккормак сменит 50-летнего Барнаби Джойса. Последний ранее оставил свои посты из-за громкого скандала.

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