Новым вице-премьером Австралии станет Майкл Маккормак

Майкл Маккормак в понедельник избран лидером парламентской фракции Национальной партии Австралии. Согласно соглашению, заключенному с другим участником правящей коалиции (Либеральной партией), он станет вице-премьером страны.

"Я высоко ценю возложенную на меня ответственность и оправдаю доверие тем, что всегда буду стремиться добиваться лучших результатов", - приводит ТАСС слова политика.

На посту лидера Национальной партии и заместителя премьер-министра 54-летний Маккормак сменит 50-летнего Барнаби Джойса. Последний ранее оставил свои посты из-за громкого скандала.