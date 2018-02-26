Определился состав сборной России на чемпионат мира по велоспорту на треке, который пройдет в голландском Апелдорне.

В заявку вошли все золотые медалисты нашей команды по итогам прошлогоднего мирового первенства в Гонконге. Тогда, напомним, Денис Дмитриев выиграл индивидуальный спринт, а Дарья Шмелева с Анастасией Войновой - командный спринт. Кроме того, Шмелева стала победительницей в гите. Все перечисленные спортсмены получат возможность защитить свои титулы.

Отметим, что на чемпионате мира-2017 помимо трех наград высшего достоинства наши взяли еще и "бронзу". Она на счету Войновой все в том же гите. По общему количеству медалей россияне в неофициальном зачете тогда стали третьими.

Всего честь сборной России в Апелдорне будут отстаивать 23 спортсмена. Турнир, напомним, пройдет с 28 февраля по 4 марта.