Опубликовано видео с места взрыва в Великобритании

СМИ и пользователи соцсетей опубликовали фото и видеозаписи с места взрыва в британском городе Лестере.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером. По данным городской медслужбы, после ЧП четыре человека были госпитализированы в критическом состоянии. На появившихся в интернете записях виден дом в огне и клубы дыма.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News, версия теракта пока не рассматривается. Полиция сообщила в Twitter о "крупном инциденте", но не стала приводить подробности.