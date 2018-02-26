Поставки газа из России в Европу побили рекорд

Причиной высокого спроса на российский газ стала холодная погода, установившаяся над Европой. Мороз пришел в том числе на юг ЕС, в центральной части региона зафиксированы метели, температура ниже климатической нормы на 10-12 градусов. Местные синоптики назвали пришедший арктический циклон из Сибири "зверем с востока" (Beast from the East). Пик холодов ждут 27-28 февраля.
В связи с холодами цены на европейских хабах пошли вверх: с середины февраля они поднялись на 16 процентов. Учитывая, что это вторая волна морозов в Европе текущей зимой, уровень наполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ) находится на критически низком уровне, сообщило агентство Platts. Так, из данных площадки GIE следует, что в Германии ПХГ заполнены на 33 процента, во Франции - на 18, в Нидерландах - на 23, в Бельгии - вовсе на 13. Это создает хороший задел для большого объема поставок из России еще и летом, когда, по прошествии холодов, страны будут восполнять поднятые ранее объемы.