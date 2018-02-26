Президент РФ подписал госпрограмму вооружения

Президент России Владимир Путин подписал государственную программу вооружения (ГПВ) на 2018-2028 годы. Ее объем составит 19 трлн рублей, что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ. Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Да, документ подписан президентом", - ответил Рогозин на соответствующий вопрос.

Колоссальным отличием новой программы от существующей, по словам вице-премьера, является то, что в последние месяцы документ корректировался на основе полученных в Сирии вводных. Как уточнил Рогозин, была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах. Всего было задействовано свыше 200 типов вооружений и техники, отметил он.

"Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения - все это есть в новой ГПВ. Высокоточные боеприпасы", - рассказал Рогозин.

Он также заявил, что нельзя закрывать глаза на "наращивание силового потенциала НАТО, на реализацию США концепции "глобального удара", на намерения разместить оружие в космосе, а также на развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия". "На все это у нас будет достойный ответ, поверьте", - сказал вице-премьер.