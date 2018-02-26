Ребенок из РФ умер после визита к стоматологу в Казахстане

В одной из стоматологических клиник в Караганде (Казахстан) умер мальчик из России, которому еще не исполнилось двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказала журналистам подруга семьи, 22 февраля ребенка отвезли в стоматологию для лечения кариеса восьми зубов. После обезболивания у мальчика произошел анафилактический шок и остановилось сердце. Медики пытались оказать помощь: ввели адреналин и вызвали скорую помощь.

"Сердце запустили, и повезли его в больницу, в реанимацию, - рассказала женщина. - На фоне остановки сердечной деятельности произошел отек легких и мозга, через небольшой промежуток времени мозг умер".

Родители погибшего находятся в Казахстане на службе по контракту. Они уже написали заявление в правоохранительные органы. Тело мальчика увезли в Омскую область.