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26.02.2018 23:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На даче лечат

Какие условия предлагают сельским врачам?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7505 (42)
Тем, кто никогда не жил в деревне, не понять, как непросто иной раз получить там медицинскую помощь. А потому, когда в Подмосковье начали строить современные фельдшерско-акушерские пункты, 1,5 миллиона сельских жителей вздохнули с облегчением. "Сейчас в регионе работают 510 ФАПов, в этом году откроем еще 80", - рассказал "РГ" министр здравоохранения области Дмитрий Марков.

На открытие одного из них пригласили и нас.

...От Шатуры до деревни Дубровка - час езды мимо лесов и крошечных сел. "У нас на территории 187 деревень, половина населения - сельские жители", - рассказывает по дороге глава городского округа Шатура Андрей Келлер. Их обслуживают 11 ФАПов - и для всех построены современные здания с квартирами для медперсонала. Только за одну неделю в Шатуре справили новоселье 5 пунктов, последний переедет в новострой не позднее мая.

Фото: Виктор Васенин
Что делать, если возник конфликт с врачом

К ФАПу в Дубровке приписано три деревни в радиусе 2-5 километров. 424 человека зимой и в два раза больше летом. Одна сторона нового здания - медицинская. Здесь приемная с пеленальным столиком, процедурный кабинет и комната отдыха. "Пациенты у нас в основном пожилые, им после укола полежать нужно", - объясняет заведующая ФАПа, она же акушер и фельдшер Лариса Билоус. За соседней дверью - аптечный пункт. Аптек в небольших деревнях, как правило, нет - и до недавнего времени люди ездили за лекарствами в соседние крупные поселения.

А если обойти здание с другой стороны - попадаешь в трехкомнатную квартиру, обставленную всей необходимой мебелью и бытовой техникой. "Нет, жить постоянно я тут не буду, мужа не уговорила, и потом у нас огород, - виновато улыбается Лариса Билоус. - Но пару раз в неделю, когда много работы, буду оставаться ночевать". Сама она из соседней деревни и когда много работы с трудом успевает на последний автобус. А работы хватает. Летом, когда приезжают дачники, фельдшер крутится как белка в колесе - детские ссадины, солнечные удары у загорающих, скачки давления у любителей полоть грядки в жару... А зимой, когда многие старики почти не выходят из дома, Билоус пакует в сумку весы, тонометр, переносной ЭКГ-аппарат - и, как она говорит, "бежит по своим бабулечкам". По графику должна бегать раз в неделю. Но сейчас, например, приходится каждый день - на участке тяжелая больная, ей ежедневно нужны уколы.

Только за одну неделю в Шатуре справили новоселье 5 ФАПов

За свой труд Лариса Борисовна получает чуть больше 40 тысяч рублей - и это выше, чем средняя зарплата в Шатуре. А уж каким уважением пользуется фельдшер у сельских жителей! Она знает всех, вхожа в любой деревенский дом и иной раз местному начальству укажет на недоработки, которые раньше всех и увидит, бегая по бабулечкам.

"Пока у нас ни в одной квартире при ФАПах никто не живет, - говорит Андрей Келлер. - Но ведь и работают в них еще старожилы, у которых жилищный вопрос решен. А уйдут на покой заслуженные фельдшеры, придется искать им замену, и вот тогда квартиры окажутся весьма кстати". К слову, жилье в Шатуре предоставляют не только фельдшерам. В прошлом году врачи получили в городском округе 9 квартир, в этом глава обещает дать 14. А пока идет подбор, местные власти оплачивают врачам 50% стоимости аренды того жилья, которое специалисты снимают до переезда.

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